Ikea en Lego brengen spelen en opruimen samen in nieuwe collectie

De Zweedse meubelketen Ikea en de Deense speelgoedfabrikant Lego slaan de handen in elkaar. Samen hebben ze een collectie opbergdozen ontwikkeld. Daarin kunnen kinderen hun bouwwerkjes met de stenen in bewaren, maar ze kunnen ook op de dozen zelf bouwen.

Foto: Ikea

Kinderspeelgoed raakt vaak niet keurig opgeruimd en in het geval van Lego kan dat betekenen dat er weleens een blokje aan je voetzool blijft plakken - pijnlijk! Maar wat als je die opbergdoos zelf nu aantrekkelijker maakt?

Met die vraag gingen de twee merken aan de slag, met als resultaat een collectie opbergdozen onder de naam Byggelek. Die kunnen kinderen als bouwterrein gebruiken. De blokjes die niet meer nodig zijn, mogen erin in plaats van rond te slingeren. Tegen de randen kunnen jongens en meisjes een nieuwe raket of ander werk in elkaar knutselen.

Leuk voor de ouders: de steentjes zitten in de doos of hangen ertegen. Leuk voor de kinderen: de creaties moeten niet worden afgebroken. De set van drie kleine dozen, twee grotere dozen en een Lego-bouwset (201 blokjes) zijn vanaf oktober beschikbaar in alle filialen van de keten en op Ikea.be.