“Vaccineer je tegen griep, want we weten niet wat het samen met corona teweegbrengt”

Het gemiddelde aantal gerapporteerde nieuwe besmettingen met het coronavirus per dag blijft afnemen in België. Om 11 uur geeft het crisiscentrum meer uitleg over de recente cijfers. Volg de persconferentie in de video hierboven.

Er zijn nu 83.500 besmettingen gerapporteerd in België. Het daggemiddelde in de periode van 18 tot 24 augustus bedroeg 477,1 gevallen. Dat is een daling van 7 procent tegenover de week daarvoor. Deze daling op het nationale niveau wordt vooral gedreven door de dalende trends in de provincies Antwerpen en Luik, aldus viroloog Steven Van Gucht. “In Antwerpen werden er de voorbije week 105 nieuwe gevallen per dag opgetekend. Dat is een daling van 16 procent in vergelijking met de week voordien. In de provincie Luik zien we zelfs een daling van veertig procent. Ook in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Namen en Luxemburg zien we dalingen van de weekgemiddelden.”

“Er zijn echter een aantal regio’s waar de trends wel nog in stijgende lijn zijn. Het hoogste aantal nieuwe gevallen komt nog steeds uit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, met 126 nieuwe gevallen per dag”, zegt Van Gucht. ‘Dat is een toename van 8 procent in vergelijking met de week daarvoor.’ De cijfers tonen ook nog toenames in Henegouwen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Limburg.

De dalende trend van de ziekenhuiscijfers zet zich ook verder. In Brussel en Antwerpen blijven de opnames dalen, maar in Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Henegouwen is er een lichte stijging zichtbaar.

In periode van 18 tot 24 augustus stierven er gemiddeld 5,7 mensen per dag. Dat is een daling van 44 procent vergeleken met de week daarvoor. “Het aantal overlijdens is dus terug gevallen tot het niveau van vlak voor de hittegolf”, besluit Van Gucht.

Griepseizoen

Met de herfst op komst, komt ook het seizoen van de luchtweginfecties er aan. “Een van de belangrijke daarvan is het griepvirus.” De griepepidemie vindt gewoonlijk plaats tussen januari en maart en het is goed mogelijk dat het deze keer zal samenvallen met een opflakkering van het coronavirus, klinkt het. “We verwachten wel dat de maatregelen die we nu nemen voor de bestrijding van covid-19 ook een remmend effect zullen hebben op de griepepidemie.” Toch is dat nog moeilijk in te schatten, geeft de viroloog toe.

Zowel het griepvirus als het coronavirus kunnen allebei ernstige infecties veroorzaken “en dit vooral bij patiënten die verzwakte zijn, hetzij door ouderdom, hetzij door een chronische onderliggende aandoening”. De risicogroepen van het griepvirus kunnen dus gelijkgesteld worden met die van het coronavirus. “De symptomen van beide ziekten zijn bovendien ook heel gelijkaardig en kunnen enkel met een test onderscheiden worden.”

Er is ook nog niet geweten wat het zou betekenen indien iemand zowel het griep- als het coronavirus oploopt tegelijkertijd, of kort na elkaar. Daarom wordt er tijdens de persconferentie opgeroepen dat mensen uit de risicogroepen zich tegen de griep laten vaccineren. Van Gucht voegt er aan toe dat het elk jaar belangrijk is.

De experten raden ook aan dat verpleegkundigen zich laten vaccineren zodat ze het griepvirus niet kunnen doorgeven aan patiënten, en zodat ze niet ziek vallen met de griep wanneer het druk is in het ziekenhuis.