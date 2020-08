Laatste beiaardconcert op zondagvoormiddag

Zonhoven - Zondagvoormiddag vindt in Zonhoven het laatste zomerse beiaardconcert plaats. Van 9u30 tot 10u30 speelt beiaardier Wouter Vandevoort op de beiaard in de Sint-Quintinuskerk.

Wouter Vandevoort en Ken Theunissen speelden de hele zomer lang afwisselend op de beiaard. Omdat er geen beiaardklavier is aanwezig is in de kerk, koppelden ze een keyboard aan het klokkenspel. Zo brachten ze iedere week weer opnieuw vrolijke en leuke deuntjes die telkens ook in de oren van honderden marktgangers klonken. Wie graag zijn mening over dit initiatief wil geven, mag dat doen: klik hier