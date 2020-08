Supermarktketen Walmart wil samen met Microsoft het Amerikaanse deel van TikTok overkopen. Dat moet verhinderen dat de populaire app wordt verboden in de Verenigde Staten, omdat Trump vreest dat moederbedrijf ByteDance gegevens van zijn burgers doorspeelt aan China.

Negentig dagen kreeg TikTok van president Donald Trump om zijn Amerikaans deel te verkopen. Dat was de enige manier voor het Chinese moederbedrijf om een verbod van de populaire app in de VS te verhinderen ...