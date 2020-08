Maasmechelen / Genk -

Op de E314 tussen Maasmechelen en Genk is vanmorgen een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een lichte vrachtauto sloeg over de kop. Een gewonde is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De ravage is groot waardoor de snelweg richting Genk is versperd. Hierdoor vormt zich een lange file in die richting. .