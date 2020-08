Rousseau wil nieuwe verkiezingen als er half september geen nieuwe regering is

Als er halfweg september - wanneer de regering opnieuw het vertrouwen moet vragen aan het parlement - geen nieuwe regering is, moeten er nieuwe verkiezingen komen. Dat zegt sp.a-voorzitter Conner Rousseau vrijdag in een interview met De Krant van West-Vlaanderen. “Ik wil geen nieuwe fase van lopende zaken”, zegt Rousseau. “Dan is het aan de mensen om de partijen af te straffen die geen verantwoordelijkheid willen nemen”.