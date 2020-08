Trump aanvaardt nominatie als Republikeinse kandidaat en zet zich af tegen “marionet” Biden

Donald Trump heeft officieel de nominatie aanvaard om voor de Republikeinse partij opnieuw presidentskandidaat te zijn. “Dit zijn de belangrijkste verkiezingen in de geschiedenis van ons land”, zei hij in zijn toespraak op een controversieel publiek evenement aan het Witte Huis. Hij gebruikte hetzelfde beeld als zijn vicepresident een dag eerder om zich af te zetten tegen zijn opponent, Democraat Joe Biden: die is een paard van Troje voor radicaal links en China, terwijl Trump de Amerikaanse waarden zal beschermen.