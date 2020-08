Mark De Mesmaeker stond als adviseur van Jambon in cc bij eerste mails over dode man in politiecel

De topman van de federale politie, Mark De Mesmaeker (59), wist van in het begin van de dood van Jozef Chovanec in een politiecel. Hij was in die tijd adviseur voor Jan Jambon (N-VA). Dat de top van de federale politie vorige week uit lucht viel, lijkt onmogelijk vol te houden.