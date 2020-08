Lummen / Wommelgem -

Een 63-jarige man is donderdagavond gestorven nadat hij met zijn wagen tegen een boom was gereden op de Oelegemsteenweg in Wommelgem. Uit de eerste berichten van de lokale politie viel af te leiden dat het om een man uit Lummen ging, maar dat werd later bijgesteld: het slachtoffer komt uit Wommelgem zelf.