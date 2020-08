Dilsen-Stokkem -

Aan de Rijkweg in het centrum van Lanklaar is rond half tien brand ontstaan aan de verlichting van het Chinees-Cantonees restaurant Paradijs. De reclameverlichting vatte vuur. Ook het houtwerk boven de ingangsdeur ging in vlammen op. De brandweer van Maasmechelen kwam met drie wagens. De zaak werd gesloten. Er is alleen schade aan de buitenkant.