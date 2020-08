LIVE. Volg hier vanaf 13u de digitale editie van Buitenbeenpop

Leopoldsburg - De 21ste editie van Buitenbeenpop wordt een speciale. In plaats dat de muziekliefhebbers naar Leopoldsburg afzakken, brengen we nu Buitenbeenpop naar het publiek via livestreaming. Vrijdag 28 augustus om 13u begint het muziekspektakel.

Het stilaan alom bekende Buitenbeenpop is normaliter een openluchtfestival, aangepast aan de specifieke behoeften en wensen van personen met een beperking en hun begeleiding. Om de door iedereen gekende redenen is er deze zomer geen muziekfestival in openlucht mogelijk. Daarom dus deze digitale editie.

Wat mogen jullie verwachten? Naast het huisorkest de XL Band met Tom Olaerts en Stefanie de Meulemeester, mag u zich opmaken voor muzikale hoogstandjes van Jelle Cleymans, The Real Time Band, Gene Thomas en de Romeo’s. Presentator van dienst is Jelle Cleymans.

De uitzending zal gevolgd worden in heel wat instellingen in heel Vlaanderen. De beelden hiervan zullen tijdens de uitzending ook regelmatig aan bod komen. Misschien herkent u zichzelf wel op een gegeven moment?