Sam Smith (28) heeft tijdens de lockdown een nieuwe liefde gevonden. Volgens de Britse krant Daily Mail is de gelukkige meubelontwerper Francois Rocci. Tijdens een avondje konden de twee niet van elkaar blijven en ze zijn ook kussend op straat gezien.

Ooggetuigen zeggen in de Britse media dat ze hen romantisch aan een tafeltje zagen zitten in een pub in de Britse hoofdstad. “Ze zaten de hele tijd te kussen en leken erg verliefd”, klinkt het. Ook liepen ...