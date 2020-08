Ook basketduels van donderdag uitgesteld, NBA hoopt vrijdag of zaterdag te hervatten

De drie wedstrijden van de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie NBA, die op donderdag voorzien waren, zijn uitgesteld. Dat heeft de NBA laten weten, daags nadat spelers uit protest na het politiegeweld tegen een zwarte man in Kenosha in de staat Wisconsin het veld weigerden te betreden. De NBA hoopt dat de competitie vrijdag of zaterdag kan hervatten.

Woensdag werden al de drie wedstrijden van de vijfde speeldag in de eerste ronde van de play-offs uitgesteld. Het ging om Orlando Magic - Milwaukee Bucks, Oklahoma City Thunder - Houston Rockets, en Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers. Spelers van onder meer de Bucks weigerden voor hun wedstrijd om de basketbalarena te betreden en bleven in de kleedkamer, waarna de NBA even later alle woensdag voorziene partijen uitstelde. Milwaukee is de grootste stad van de staat Wisconsin, waar het incident plaatsvond.

Ook de wedstrijden van donderdag (Denver Nuggets - Utah Jazz, Boston Celtics - Toronto Raptors en LA Clippers - Dallas Mavericks) zijn dus uitgesteld.

Via vicevoorzitter Mike Bass laat de NBA weten dat er later donderdag een videoconferentie gepland is tussen een delegatie spelers en bestuursleden die de dertien clubs vertegenwoordigen die in de ‘bubbel’ in Orlando aanwezig zijn. Aan het overleg zal ook onder meer de spelersvakbond NBPA (National Basketball Players Association) deelnemen.

Foto: Getty Images

WNBA

De vrouwencompetitie WNBA, met daarin onze landgenotes Emma Meesseman en Julie Allemand, sloot zich woensdag bij de beslissing van de NBA aan. Ook hun partijen van donderdag zijn nog uitgesteld.

De zwarte Jacob Blake werd door een agent meerdere keren in de rug geschoten toen hij zondag terug naar zijn auto liep waar zijn drie kleine kinderen in zaten. Hij had kennelijk geprobeerd een ruzie tussen twee vrouwen te sussen. Het is onduidelijk waarom de agent het vuur op de ongewapende 29-jarige Blake opende. Hij is zwaargewond en zou verlamd zijn. Alle betrokken agenten zijn voorlopig op non-actief gesteld.

Het neerschieten van Jacob Blake komt er na maanden van felle protesten en spanningen naar aanleiding van de dood van een zwarte verdachte in mei in Minneapolis door toedoen van een blanke agent. De dood van George Floyd ontketende een golf van massale protesten tegen politiegeweld.