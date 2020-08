Van la douce France naar la rouge France: wat is er aan de hand en kunnen we er nog op vakantie?

Onze zuiderburen krijgen de afgelopen weken een flinke opstoot van het coronavirus te verduren. Intussen zijn al 21 regio’s rood ingekleurd: dat wil zeggen dat er de laatste 7 dagen 50 besmettingen per 100.000 inwoners geteld zijn. Onder andere rond Parijs en Marseille is de toestand zorgwekkend. Kunnen we er nog op vakantie en wat gaat de overheid doen?