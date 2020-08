Oliver Naesen zal meer zijn eigen kans kunnen gaan in de Tour: “We zitten niet meer gevangen in een keurslijf”

Oliver Naesen (AG2R) zal in deze Tour de France meer vrijheid krijgen van zijn team. “We mikken meer op ritzeges”, verklaarde hij donderdag op een persmoment in Nice. “Het gaat niet meer om het algemeen klassement. Romain Bardet is nog wel onze kopman, maar we zitten niet meer gevangen in een keurslijf om zo weinig mogelijk tijd te verliezen.”

Bardet stelde in 2019 teleur met een vijftiende plaats in het eindklassement. De Fransman droomde van meer, na zijn tweede (2016) en derde (2017) plaats, maar in 2019 liep het voor geen meter. Er was wel de bergtrui als troostprijs, maar het zette Bardet aan het denken. En ook zijn team. Dus dit jaar gaat de Franse ploeg voluit voor ritzeges. “En dat is toch wel een andere aanpak”, vertelt Naesen. “Vroeger was er altijd die stress in elke etappe om geen tijd te verliezen, nu zal dat niet leven en willen we een ritzege. Voor Romain maakt het niet meer uit of hij vijfde of zesde wordt in de Tour. Hij zal meer plezier beleven aan een ritzege.”

“Romain blijft natuurlijk de kopman, maar een aantal andere jongens van de ploeg krijgen nu ook meer vrijheid om zelf hun kans te gaan. Ik ben daar bij en ik kijk er naar uit.” Geeft het hem meer stress? “Het was natuurlijk wel altijd een mooi excuus om te zeggen dat ik voor mijn kopman moest rijden en ik zal nog wel werken voor Romain, maar ik krijg ook ritten waar ik mijn ding kan doen. Ik moet het nu ook waarmaken (lacht).”

Naesen heeft nog geen specifieke ritten met rood aangekruist. “Ik heb het roadbook nog niet zo goed bekeken, maar ik dat er zich wel kansen zullen aandienen in rit vier en vijf. En daarna zullen er nog wel komen zeker. Dit is een Tour waarin aanvallers meer kansen hebben dan andere jaren en ik denk niet dat de klassementsrenners zich al met geel zullen bezig houden in de eerste week. Afijn, dat hoop ik toch. Alleszins, ik voel me goed en ben gerecupereerd van het EK. Dat voel ik niet meer in de benen, maak jullie geen zorgen. En neen ik ben niet meer nerveus omdat ik nu meer mijn eigen ding mag doen. Ik kijk er zelfs naar uit.”