Papa kan miraculeuze prestatie van zoontje (4) op golfbaan niet geloven: “Dit kan niet!”

Rocco Figaretti is amper vier jaar, maar dat hij een talent heeft voor golf is overduidelijk. Op een terrein in West Virginia (VS) kon het jongetje vorige week zowaar een hole-in-one slaan. Zijn vader Mario filmde het toevallig met zijn smartphone en reageerde stomverbaasd: “Dit kan niet!”

Volgens de vader begon het jongetje sinds vorig jaar met golf en is Rocco sindsdien bezeten door de sport. “Hij oefent constant in de tuin”, vertelde de papa aan lokale media. En dat werpt ook zijn vruchten af, getuige het filmpje dat intussen viraal gaat. “Wat?”, riep Mario toen hij de bal in de hole zag belanden, om vervolgens in lachen uit te barsten. “Het is erg leuk om te zien hoe zijn liefde voor de sport zich ontwikkelt.”

Mario postte het filmpje zaterdag op Facebook, waar de beelden al duizenden keren werden bekeken.

