Dan toch (nog) geen finale voor Elise Mertens op toernooi van Cincinnati: Naomi Osaka gaat dan toch tennissen

De Japanse Naomi Osaka (WTA-10) zal Elise Mertens (WTA-22) dan toch partij geven in de halve finales van het WTA-toernooi van Cincinnati (1.950.079 dollar). Die halve finales werden tot vrijdag uitgesteld.

Osaka had zich eerst uit het toernooi teruggetrokken, uit protest tegen politiegeweld en racisme in de Verenigde Staten. Ze sloot zich daarmee aan bij verschillende sporters uit andere disciplines die weigerden wedstrijden te spelen na het politiegeweld tegen de zwarte man Jacob Blake in Kenosha in de staat Wisconsin.

“Ik was bereid om uit protest forfait te geven en ben dat nog altijd, maar denk dat het punt gemaakt is”, kwam Osaka donderdag op haar beslissing terug. “Nadat ik mijn beslissing bekendmaakte, volgde een lange discussie met de WTA en de Amerikaanse tennisfederatie en uiteindelijk ben ik akkoord gegaan om te spelen. Ze stelden voor om de wedstrijden naar vrijdag te verplaatsen en ik meen dat ook dat de problematiek onder de aandacht brengt.”

Mertens speelde twee keer eerder tegen Osaka. In 2017 versloeg ze de 22-jarige Japanse in Wuhan in de eerste ronde met 6-4, 1-6 en 6-4, maar vorig jaar moest ze in de stad Osaka in de halve finales met 6-4 en 6-1 het onderspit delven voor de voormalige nummer een van de wereld.