Vrouw Robin Williams schetst zijn laatste dagen: “We vochten tegen dodelijke ziekte, zonder dat we het wisten”

Op 11 augustus was het zes jaar geleden dat acteur Robin Williams overleden is. Hij benam zichzelf van het leven toen hij 63 jaar was. Vanaf 1 september schetsen vrienden en familie een beeld van zijn laatste dagen in een documentaire. “We vochten zonder dat we het wisten tegen een dodelijke ziekte”, zegt weduwe Susan Schneider Williams (56).

Hoewel een arts bij Williams de ziekte van Parkinson had vastgesteld, bleek later uit een autopsie dat de acteur sukkelde met een heel andere ziekte: Lewy body dementie. Een ongeneeslijke neurologische aandoening, die geen enkele dokter had opgemerkt. Wie aan de ziekte lijdt, heeft een verstoorde werking van de hersenen, waardoor men gaat hallucineren of dromen gevaarlijk gaat uitbeelden tijdens de slaap. “De schade die Robins hersenen hadden opgelopen door zijn ziekte, was een van de ergste die de dokters ooit hadden gezien, maar zijn hart is wel sterk gebleven.”

Twee jaar voor zijn dood begon zijn gedrag al te veranderen. Parkinson dacht één dokter, maar van dementie was geen sprake. “Ik wist dat hij dat niet geloofde.” En intussen ging zijn mentale scherpte en levenskwaliteit zienderogen achteruit.

De avond van zijn dood zag zijn buurman hem nog met een hond wandelen. Die vertelde dat Williams hem om een knuffel vroeg en dat hij vijftien minuten lang zijn hart uitstortte. Terug thuis zei hij tegen zijn vrouw, die naar bed ging: “Slaapwel, mijn liefste”. En hij vertrok naar kantoor. Schneider was eigenlijk blij. Ze dacht dat hij ging lezen en dat had hij in maanden niet meer gedaan. Maar de volgende ochtend kreeg ze van de assistent te horen dat de deur op slot was: “Hij is niet wakker. Wat moet ik doen?” Toen wist Susan dat haar man er niet meer was. De politie kwam ter plekke, maar kon niet meer doen dan het overlijden van de acteur vaststellen, zonder een afscheidsbriefje.

Heeft u vragen over zelfdoding of worstelt u met donkere gedachten? Neem dan contact op met de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of via zelfmoord1813.be.