Zeepziederij in ‘Red Alert’

Bree - Morgen, vrijdag 28 augustus, van 21 tot 23.55 uur is het cultuurhuis De Zeepziederij langs de Malta een attractie op zich: het gebouw zal baden in rood licht.

“We doen mee aan de actie ‘Red Alert’ om het belang van cultuur tijdens deze gezondheidscrisis in de kijker te zetten”, aldus cultuurdirecteur Jan Coonen. “De coronacrisis hakt er immers stevig in. Veel artiesten, freelancers en technici zijn zonder werk gevallen. Extra steunmaatregelen zijn nodig. Cultuur is immers essentieel voor het welzijn van mensen. Zonder cultuur geen samenleving. Het publiek snakt naar beleving en het o zo belangrijke gevoel van samenzijn. Als organisatoren kunnen we in veilige omstandigheden samen aan cultuur doen. Laat ons dat dan ook doen. We willen geen voorkeursbehandeling, maar ook niet minder dan andere sectoren. Publiek en veiligheid komen voor ons steeds op de eerste plaats.”