Daling van de cijfers hapert: “Dit is nog te veel om scholen comfortabel te openen”

We zitten op vandaag nog een flink stuk boven het ideale beeld van honderd besmettingen die we idealiter moesten tellen op 1 september. Oorzaak is de daling die veel minder snel verloopt dan gehoopt. Slecht nieuws, want de komende weken wordt het alleen nog moeilijker om het virus klein te krijgen. “We moeten goed beseffen dat het virus ons absoluut niet beu is.”