Sterke man bij Ineos heeft nog altijd “goede relatie” met gepasseerde Chris Froome: “Geen enkele grote ronde verwaarloosd”

Team Ineos verraste dit jaar met zijn achtkoppige selectie voor de Ronde van Frankrijk, die zaterdag in het Zuid-Franse Nice van start gaat. Ex-winnaars Chris Froome en Geraint Thomas kregen immers geen plaatsje. Maar dat zorgde niet voor problemen tussen Dave Brailsford, sterke man bij Ineos, en de renner. “Zowel op professioneel als persoonlijk vlak is onze relatie goed”, klinkt het bij Brailsford.

De 35-jarige Froome moet dit jaar voor de Vuelta (20 oktober - 8 november) gaan, Thomas voor de Giro (3-25 oktober). Het tweetal kon de weerbarstige vorm de voorbije weken niet verstoppen. In de Dauphiné kwam Thomas niet verder dan de 37e plaats in de eindstand, Froome viel er herhaaldelijk door de mand en eindigde er op de 71e stek. Toch zal het vreemd aanvoelen om viervoudig winnaar Froome (2013, 2015, 2016 en 2017) niet aan de start te hebben van La Grande Boucle. Volgend jaar is hij er misschien opnieuw bij, want dan verkast hij naar Israel Start-Up Nation.

Brailsford legt in een gesprek met de BBC uit dat Froome, met zijn selectie voor de Vuelta, wat meer tijd krijgt om weer naar zijn beste vorm toe te groeien. De Brit moest na zijn zware val in de Dauphiné vorig jaar een maandenlange revalidatie afwerken.

“Chris had vorig jaar een vreselijk ongeval en hij deed een opmerkelijk werk om terug te komen en competitief te zijn op het hoogste professionele niveau”, zei Brailsford. “We hebben gekeken wat we kunnen doen om hem te helpen met zijn trainingsschema en onze relatie is zo goed als ze altijd is geweest. We hebben onze krachten verdeeld en hebben het gevoel dat we dit jaar geen enkele grote ronde hebben verwaarloosd.”