ROYALS. De ‘ontvoering’ van Meghan Markle en een nieuw relletje in Nederland

Een verjaardag, pijnlijke benen en liedjes van adel: een overzicht van het wel en wee in de Europese koningshuizen

Het is feest in Jordanië, want daar staat alles in het teken van een bijzondere verjaardag. Koningin Rania wordt op 31 augustus vijftig jaar. Dat wordt alvast gevierd met een fotoshoot van de vorstin. Op een van de kiekjes draagt de koningin een outfit van Ashi Studio, een in Parijs gevestigd label met Saoedi-Arabische roots. Het gaat om een wit ontwerp met trouwjurkallures. “Ik ben heel vereerd dat Hare Majesteit Koningin Rania ervoor koos om deze koninklijke jurk te dragen. Deze werd speciaal ontworpen om kracht uit te stralen. Ik wens Hare Majesteit een gelukkige verjaardag ”, staat er op het Instagramaccount van het merk.

In Denemarken hebben ze ook een reden om te feesten. Daar was prins Nikolai, de eerste zoon van prins Joachim en zijn ex-vrouw gravin Alexandra,afgelopen vrijdag jarig. Ter gelegenheid van zijn 21ste verjaardag werden nieuwe portretten van de jongeman, die alleen woont in Kopenhagen en al carrière maakte als model, vrijgegeven.

Als koningin Rania of prins Nikolai muzikale omkadering wensen op hun verjaardagsfeestje, kunnen ze altijd Lady Gabriella Windsor opbellen. Het nichtje van Queen Elizabeth II zingt immers graag. De dochter van prins Michael van Kent deelde deze week twee eigen nummers - Out of Blue en Bam Bam. Die zijn uitgebracht onder haar bijnaam Ella Windsor en op het muziekgenre bossanova geïnspireerd. Wie luistert, steunt het goede doel, want de opbrengsten via digitale platforms zoals Spotify en iTunes gaan naar Playing For Change Foundation, een organisatie zonder winstoogmerk die positieve verandering bevordert dankzij muziek. “Het is een beetje beangstigend, maar ook opwindend. Ik heb altijd van muziek gehouden, maar had nooit gedacht dat ik er zo bij betrokken zou raken en mijn eigen liedjes zou uitbrengen”, zegt ze in Hello! Magazine.

Altijd al willen weten wat de eetgewoontes zijn van de Britse koningin? Site The Independent vist haar menu uit het boek Eating Royally: Recipes and Remembrances from a Palace Kitchen van ex-kok Darren McGrady weer op. Hare Majesteit eet vier keer per dag, maar wel telkens kleine porties. Het ontbijt houdt ze simpel met een kom ontbijtgranen, thee en enkele koekjes. Als lunch houdt ze van een stukje gegrilde vis met spinazie of courgettes. Ze is ook fan van gegrilde kip met salade. In de late namiddag maakt ze graag tijd voor haar afternoon tea - scones met jam incluis. Later op de avond volgt een diner. Haar favoriet? Een croque monsieur met gesmolten Gruyèrekaas, ham en ei. Van look moet ze niets weten. In Buckingham Palace worden maaltijden dan ook altijd zonder bereid.

Koningin Elizabeth, hier nippend van een glaasje van haar eigen gin

We blijven nog even bij de Britten, want er is nieuwe informatie uit het boek Finding Freedom gedeeld, de nieuwste biografie over prins Harry en Meghan Markle. Toen Meghan Markle en Kate Middleton zich bij de koninklijke familie voegden, kregen ze een bijzondere cursus. De hertogin van Sussex volgde een tweedaagse training op het SAS-hoofdkwartier van het Britse leger om haar voor te bereiden op mogelijke gijzeling of andere gevaarlijke situaties. Kate Middleton kreeg na haar huwelijk met prins William in 2011 dezelfde opleiding.

“Meghan (die eerder deze week te zien was in een video-interview tussen haar honden, red.) nam deel aan een geënsceneerde ontvoering, waarbij ze door een ‘terrorist’ in een auto werd gesleurd en naar een andere locatie werd gebracht. Vervolgens werd ze ‘gered’ door agenten, die nepwapens afvuurden. Tijdens de schijnontvoering leerde Meghan hoe ze moet praten met een vijand. Ze kreeg ook instructies om een auto te besturen tijdens een achtervolging.”

Prins Harry zijn Netflix-debuut is een feit. Eerder raakte bekend dat hij zou opduiken in Rising Phoenix, een documentaire over de Paralympische Spelen. Die nu beschikbaar op de streamingdienst. “Veel mensen dachten, op basis van wat hen was verteld, dat de Spelen een mislukking zouden worden en dat ze geen kaartjes zouden kunnen verkopen”, aldus de prins. “Maar de stadions zaten propvol. De sport was ongelooflijk. En wat het publiek zag, was ongetwijfeld beter dan de Olympische Spelen zelf. Geen enkele hoeveelheid boeken die je leest en geen enkele klas die je lesgeeft, zal je zo inspireren als kijken naar iets waarvan je hoorde dat het onmogelijk was.”

In Noorwegen begon kroonprins Haakon aan zijn intensieve wandeltocht langs de zogenoemde vluchtelingenroute, die gaat van Oslo naar de Zweedse grens. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze weg door het Noorse verzet gebruikt voor koerierdiensten naar Zweden en om mensen in veiligheid te brengen. Met de wandeltocht - 120 kilometer stappen op drie dagen tijd! - vestigde de royal aandacht op de 75ste verjaardag van de Noorse bevrijding. Het koningshuis deelde kiekjes van een glimlachende prins in wandeloutfit. Intussen is de tocht afgerond. Hoe het gesteld is met de prins zijn kuitspieren, is onbekend.

Er is nieuw een relletje aan de gang in Nederland. Daar is gravin Eloise van Oranje, de oudste telg van prins Constantijn en prinses Laurentien al rokend gefotografeerd. Het beeld kwam op de cover van het weekblad Weekend terecht en dat vindt haar familie allesbehalve leuk. De 18-jarige royal, die net aan haar hogere studies is begonnen, reageerde zelf op de situatie via Instagram. “Het maakt me oncomfortabel om zomaar gefotografeerd te worden. Ik rook een sigaret - wat is daar nieuws aan? Ik wil genieten van mijn (studenten)leven. Hopelijk snappen jullie dit”, postte ze in haar stories. Haar ouders zijn niet opgezet met de werkwijze van het blad en zeggen dat hun dochter recht heeft op privacy. Het is niet her eerste relletje deze maand bij onze noorderburen. Midden augustus uitte Herman Brusselmans kritiek op het lichaam van prinses Amalia, waar hij op zijn beurt kritiek voor kreeg.