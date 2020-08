Red Alert bij meer dan 160 Belgische cultuurhuizen om crisis in sector aan te geven

Bij meer dan 160 cultuurhuizen over heel België floepen de lichten vrijdagavond naar rood. Van 21.00 tot 23.55 uur wordt symbolisch Red Alert geslagen - de actie ontstond in het Verenigd Koninkrijk - want het is vijf voor twaalf voor de cultuur- en evenementensector. “De cultuursector vraagt een gelijkwaardige behandeling zodat ze opnieuw wat leefbaarder kan werken”, kondigt de Crisiscel Cultuur aan.