Nederlandse ontdekt rare douchegewoonte van Australisch vriendje: “Daar heb ik nog nooit over gehoord”

De Nederlandse Evelien Langeveld woont in Sydney sinds ze in 2015 haar job in Amsterdam opgaf en deelt op sociale media geregeld hoe haar leven er down-under uitziet. De 34-jarige vrouw begon onlangs een Australische man te daten en deed meteen een vreemde ontdekking in zijn badkamer. “Waarom staat er een biertje in de badkamer”, wilde ze graag weten. Van het verrassende antwoord van haar vriend had ze echter nog nooit gehoord: “Een douchebiertje? Wat is dat?”