Diest -

In een warenhuis aan de Leuvensesteenweg zijn in enkele uren tijd twee winkeldieven betrapt. Het betreft een 56-jarige vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem en een 33-jarige man uit Diest. Zij zullen voor de rechter moeten verschijnen. De politie gaat inmiddels na of zij nog andere strafbare feiten op hun kerfstok hebben. (tb)