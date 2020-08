Twee bestuurders rijden met gsm in hand in Sint-Truiden

Sint-Truiden / Gingelom / Binderveld / Kozen / Nieuwerkerken / Wijer -

In de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken zijn woensdag verkeerscontroles gehouden. Twee bestuurders kregen een boete omdat ze met gsm in de hand. Agenten hebben drie bestuurders beboet omdat ze stil stonden of parkeerden op een plek waar dit niet mag. Voor drugs in het verkeer zijn twee pv’s opgesteld. Een bestuurder met levenslang rijverbod moest zijn voertuig laten staan en een bromfietser kreeg een bekeuring omdat hij geen verzekering had