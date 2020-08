Bree - De Breese ambulancier Gert Paredis is ook actief als dj.

“Muziek is mijn uitlaatklep”, vertelt Gert. “Als dj heb ik gespeeld op de Beachparty in Heerenlaak, het Sint-Maartensvuur in Beek-Bree, in de Versuz en Noxx. ‘Only You’ is een originele, mainstream popsong die gaat over mijn relatiebreuk en waarmee ik deze voor een stuk ook wil verwerken.” De popsong ‘Only You’ van DJ Gerrt verscheen op het Buzzard-label en is digitaal beschikbaar.