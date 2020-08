Pastel, ruimteschepen en herbruikbare drinkflessen: dit willen kinderen voor het nieuwe schooljaar

Met het nieuwe schooljaar in aankomst prijken nieuwe schoolspullen alweer bovenaan het boodschappenlijstje. Een boekentas van Peppa Pig, kaftpapier met ruimteveren en herbruikbare drinkflessen. Wij zetten vier duidelijke trends op een rij.

Zeemzoete pastels en een vleugje metallic

Zoete pastelkleuren zijn al een paar jaar gegeerd bij het jonge schoolpubliek. Mappen, drinkflessen, lunchdozen, ringmappen, pennenzakken en boekentassen. Werkelijk alles wordt overgoten met een flinke dosis pastel. “Pastelkleuren zijn ingetogen, maar toch ook vrolijk”, benadrukt Demi Van Kerkhoven “Je kan ze perfect combineren met andere pasteltinten: een pastelblauwe map, een gele pennenzak, een roze rekenmachine … Dat zorgt voor kleur en variatie op de schoolbanken.” De komst van een vleugje metallic, vaak ook in combinatie met pastels, is wel een nieuwtje.

Pastelroze pennenzak - 9,99 euro - Fun, pastelblauw mapje - 3,99 euro - Fun, pastelroze boekentas - € 129,89 euro - Jeune Premier, pastelpaarse rugzak - 135 euro - Kipling, schrijfset in pastelkleur - 11,95 euro - Staedtler en kaftpapier - 2,50 euro - Dreamland

Peppa Pig, Fortnite en L.O.L Surprise

Move over Minnions, K3 en Paw Control. “Bij kleuters is Peppa Pig sinds haar komst op de Vlaamse televisie erg populair geworden. Dat is voor het eerst”, benadrukt Joyce Desmaele, persverantwoordelijke bij Fun. “Andere populaire licenties voor iets oudere kinderen zijn L.O.L Surprise, Topmodel, Like Me en Fortnite.”

Brooddoos - 8,99 euro - Like Me - ringmap - 4,49 euro - Fortnite, rugzak met ingebouwde speakers - 24,95 euro - Like Me, zwemzak - 5,99 euro - L.O.L Surprise en pennenzak - 34,95 euro - Topmodel

Planeten, eenhoorns en flamingo’s

Ben je zelf niet echt fan van die populaire televisiefiguurtjes? Kies dan voor vrolijke prints met flamingo’s, eenhoorns of planeten en ruimteschepen. “De ruimte blijft volop tot de verbeelding spreken,” zegt Demi Van Kerkhoven, aankoopster schoolmateriaal bij DreamLand. “Jongeren krijgen er maar geen genoeg van.”

Duurzaam schoolgerief

“De voorbije jaren verkochten herbruikbare doosjes voor brood, fruit en koekjes erg goed, voor het komende schooljaar vliegen ook herbruikbare drinkbussen de deur uit,” aldus Joyce Desmaele. Ook bij Dreamland is dit het geval. Daar werd het bestaande, duurzame schoolassortiment fors uitgebreid drinkbussen, brooddozen, schrijfgerief en meer bovenop hun rugzakken van gerecycleerd plastic of polyester.