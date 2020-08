17 Limburgse gemeenten coronavrij, maar aantal besmettingen stijgt wel weer

Hasselt - Tussen 17 en 23 augustus hebben in Limburg 168 mensen positief getest op het coronavirus. Dat is 9 procent meer dan een week eerder. Tegelijkertijd zijn er wel 17 Limburgse gemeenten waar al minstens één week geen nieuwe besmetting vastgesteld werd.

KAART. Hoeveel besmettingen zijn er in jouw gemeente?

Kortessem en Heers zijn de nieuwe Limburgse gemeenten die zich één week coronavrij mogen noemen. Dat brengt het totaal op zeventien. In tien daarvan doken zelfs al minstens twee weken geen nieuwe besmettingen meer op. Momenteel liggen er nog 9 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen. Dat is het laagste aantal sinds 5 augustus.

Toch blijft het aantal besmettingen in Limburg stijgen. In vergelijking met een week eerder lag het Limburgse aantal in de jongste cijfers dus bijna een tiende hoger. De zwaarst getroffen gemeenten blijven Maasmechelen (29), Genk (26), Beringen (11), Houthalen-Helchteren (11) en Sint-Truiden (11). In Heusden-Zolder daalt het aantal besmettingen op weekbasis van 15 naar 10, in Lommel van 13 naar 9.

Nationaal daalt het aantal besmettingen met acht procent. Tussen 17 en 23 augustus kwamen er elke dag gemiddeld 492 nieuwe coronagevallen bij, tegenover 536 een week eerder. Dagelijks sterven er zes mensen aan het virus: vier in de ziekenhuizen en twee in de woonzorgcentra.