Met nieuwe schoenen naar school: met deze tips van de podoloog vind je het beste paar

Een nieuwe boekentas, een modieuze brooddoos, een hippe jas,...en een nieuw paar schoenen. De start van het schooljaar brengt niet alleen nieuwe boeken en pennenzakken met zich mee. Ook verschijnen er heel wat kinderen in een gloednieuwe outfit aan de schoolpoort en dus ook met nieuwe schoenen. Maar welk model koop je nu? En wat met schoenen, die al gedragen werden? Podoloog Jo Dewijze van Functional Feet legt het uit.

Peuters

Om de juiste schoenen voor peuters te kunnen kopen, moeten we begrijpen hoe ze precies stappen. “Peuters zijn nog zoekende als het gaat om stappen”, zegt podoloog Jo Dewijze van Functional Feet. “Vaak is dat nog heel onwennig. Hun voetboog is nog niet ontwikkeld en ze plaatsen hun voeten wijd uit elkaar om stabiliteit te creëren. Een schoen moet hen daarbij helpen.” Algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe flexibeler de schoen mag zijn. “De hiel mag niet al te stevig zijn zodat de voet kan bewegen, hetzelfde geldt voor de buigzaamheid van de schoen ter hoogte van de voorvoet.”

Kleuters

Als peuters kleuters worden, veranderen ook hun voeten. “De voetboog zit op deze leeftijd hoger en ook de ruimte tussen hun benen is nu kleiner als ze stappen”, zegt Dewijze. “Voor de verdere ontwikkeling is het belangrijk dat het hielbeen rechter in de schoen zit: hier kies je dus voor een schoen met een stevige hiel.” Ook de buigzaamheid van de schoen wordt teruggeschroefd. “Een schoen moet je niet kunnen uitwringen, het is geen vod. Hij mag enkel nog plooibaar zijn ter hoogte van de bal van de voet: in het midden moeten de schoenen stevig aanvoelen.”

Omdat veters voor jonge kinderen een hele uitdaging vormen, kies je beter voor klittenbanden. “Dan weet je ook meteen dat hun voeten goed vastzitten in de schoenen.” Om die reden koop je schoenen ook nooit een volledige maat te groot. “Het is niet altijd evident om kinderschoenen te kopen. Soms groeien hun voeten wel met twee maten in één jaar tijd. Het is dan verleidelijk om schoenen ‘op de groei’ te kopen maar ik raad dat af. Zoek eventueel merken die werken met halve maten en zorg dat de schoenen mooi aansluiten, zowel in de lengte als in de breedte.”

Ook geef je schoenen niet door, zelfs al zien ze er nog helemaal niet versleten uit. “Als de schoenen al enige tijd gedragen werden, dan heeft de schoen de vorm van de voet overgenomen. Ook kunnen ze er aan de buitenkant onberispelijk uitzien, dat zegt nog niets over de staat binnenin. Draag dus geen schoenen die al langdurig gedragen zijn door anderen.”

