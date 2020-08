Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) neemt het op voor Vlaams minister-president en partijgenoot Jan Jambon (N-VA), die in opspraak komt in de zaak-Chovanec. “Er wordt een politiek spel gespeeld”, reageert hij aan VRT NWS.

Dat Jan Jambon eerder deze week verklaarde dat hij geen enkel woord had gehoord over het hardhandig politie-optreden tegen Jozef Chovanec - terwijl minister De Crem zegt dat hij wel op de hoogte was ...