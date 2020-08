Lommelaar Jordi Meeus zevende op EK beloften: “Ik ben klaar voor profteam”

De Noor Jonas Hvideberg is de Europese kampioen bij de beloften. Hij was in Plouay de snelste in een spurt met drie, voor de Deen Anthon Charmig en de Tsjech Vojtech Repa. Wat overbleef van het peloton na een harde koers in de gietende regen, kwam net te laat. Lommelaar Jordi Meeus werd zevende.