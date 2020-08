CD&V en Open Vld blijven karig met kritiek op Jan Jambon (N-VA), ze willen de uitleg van Jambon over de zaak-Chovanec in de Kamer afwachten. De partijen die Vlaams in de oppositie zitten, stellen zich meer vragen. Niemand spreekt echter openlijk over ontslag. Behalve ex-minister Louis Tobback.