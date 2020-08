Wout van Aert in bloedvorm naar de Tourstart, maar “ik ga niet vol voor een ritzege”

Net zoals de fysieke paraatheid van Primoz Roglic “alles in orde” en de rol van Tom Dumoulin als tweede kopman - handig ontweken, was het takenpakket van Wout van Aert een wederkerend thema op de ochtendlijke persconferentie van Jumbo-Visma. Mag Van Aert zijn bloedvorm en sprintersbenen voor eigen succes tonen tijdens de Tour? En waarom niet al in de openingsrit in Nice?