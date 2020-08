Minister Crevits: “Zonnebrand fruitteelt moeten we erkennen als ramp”

Kozen -

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits gaat in overleg om te kijken of er meer geïnvesteerd kan worden in de strijd tegen klimaatverandering. Heel wat Limburgse boeren hebben schade aan appelen en peren door zonnebrand. De minister kondigt ook aan dat ze de verzekeringssystemen gaat evalueren om te kijken waar de verschillen zitten. Volgens fruitteler Daan Schreurs uit Kozen is dat een goed signaal van de overheid. De minister bracht deze voormiddag een bezoek aan zijn bedrijf in Nieuwerkerken.