Tussen de 5.000 en 7.000 studenten helpen bij fruitpluk, net als minister Crevits

Momenteel zijn er tussen de 5.000 en 7.000 studenten aan de slag in de fruitpluk. Dat zijn er 2.000 tot 3.000 meer dan de voorbije jaren. Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) riep eerder deze maand studenten op te helpen bij onze land- en tuinbouwers en die oproep werpt nu duidelijk zijn vruchten af. Zelf was de minister vandaag stagiair in Nieuwerkerken.