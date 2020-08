De beroemde Duitse kerstmarkt voor de Dom in Keulen is dit jaar afgeblazen vanwege het coronavirus. De organisatoren vrezen voor chaotische toestanden als er beperkingen zijn vanwege het virus, mocht het evenement al door kunnen gaan.

De kerstmarkt op het Roncalliplein in Keulen is mateloos populair bij liefhebbers. Met jaarlijks zo’n vijf miljoen bezoekers is het een grote publiekstrekker.

Als het aantal bezoekers beperkt moet worden ...