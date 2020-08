Fruit At Work haalt label van SDG-pioneer

Zonhoven - Het Zonhovens bedrijf Fruit At Work heeft een driejarige cyclus - waarbij het de zogenaamde Sustainable Development Goals of doelstellingen in verband met duurzaam ondernemen - met succes afgerond en mag zich nu SDG-pioneer noemen.

Eerder deze week werd op de Corda Campus in Hasselt het Voka-Charter Duurzaam Ondernemen uitgereikt aan 43 Limburgse bedrijven. Het gaat om bedrijven die zich ertoe hebben verbonden om de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties te implementeren in hun bedrijfsvoering. Concreet gaat het over 17 doelstellingen, gaande van waardig werk, gendergelijkheid en proper water tot duurzame energie, klimaatactie en verantwoorde productie.

“We gaan daarmee verder dan de wettelijke GlobalGAP verplichtingen zoals bv insecticide te vervangen door onschadelijke middelen, maar nemen zelf ook talrijke engagementen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen,” zegt Yannick Aerts. “Zo hebben we zelf het initiatief genomen om altijd Fairtrade-bananen aan te bieden en om de juiste prijs te betalen aan de fruittelers. Dertig procent van onze leveringen zijn al emissievrij en emissiearm – en we streven ernaar om dit binnen de drie jaar te verhogen tot vijftig procent door bijvoorbeeld leveringen per fiets te doen in de grootsteden. We werken ook zoveel mogelijk met Belgische producenten en partners,” zegt Yannick Aerts van Fruit at Work.