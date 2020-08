Weyts stuurt richtlijnen rond ventilatie op school bij: deur altijd minstens op een kier

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) stuurt de richtlijnen over ventilatie en verluchting in klaslokalen bij. Zo is de aankoop van een CO2-meter aanbevolen en moet minstens de klasdeur op elk moment op een kier blijven staan. “Als de inzichten evolueren, dan moeten wij mee evolueren. Dan nemen we onze verantwoordelijkheid en actualiseren we de draaiboeken”, zegt Weyts.