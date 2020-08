Waasland-Beveren is in zijn zoektocht naar een linksachter uitgekomen bij Amine Khammas. De 21-jarige verdediger van KRC Genk moet op de Freethiel de vervanger worden van Daam Foulon, die vorige week bij het Italiaanse Benevento tekende.

In het Waasland ligt een contract voor drie seizoenen met optie klaar voor de Belgisch-Marokkaanse voetballer. Voor dezelfde positie was ook Gent-verdediger Nana Asare (34) in beeld.