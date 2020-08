De ouders van de acht weken oude Charlie-John Taylor-Mullington zijn ervan overtuigd dat de uk het jongste pratende kind ter wereld is. Het verrukte koppel filmde hun zoontje toen hij leek ‘hallo’ te zeggen terwijl hij op de schoot van zijn vader lag. “Het was een magisch moment”, aldus trotse mama Caroline. “We hadden tranen in de ogen. We waren gewoon helemaal in shock.” De video van het schattige moment gaat intussen de wereld rond.