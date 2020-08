Brandweer bekogeld in Sint-Jans-Molenbeek: “Alsof we in de val gelokt werden”

Onbekenden hebben afgelopen nacht de Brusselse brandweer bekogeld toen die een vuilnisbrand probeerde te blussen in Sint-Jans-Molenbeek. Daarbij vielen geen gewonden maar een voertuig van de brandweer raakte wel beschadigd. Dat meldt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “De vraag kan gesteld worden of de hulpdiensten niet opzettelijk ter plaatse werden gelokt om dan aangevallen te worden”, zegt de woordvoerder.

Het incident vond donderdagochtend omstreeks 01.15 uur plaats op de Mahatma Gandhilaan in Sint-Jans-Molenbeek. De brandweer was er ter plaatse geroepen omdat er een brand woedde in een vuilniscontainer ...