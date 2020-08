Gigi Hadid toont vol trots haar babybuikje

Topmodel Gigi Hadid is hoogzwanger én bijzonder trots op haar groeiende babybuikje. Dat bewijst de Amerikaanse nog maar eens met een reeks professionele foto’s op Instagram.

De foto’s zijn al een maand oud maar pas nu plaatste het Amerikaanse topmodel ze op haar Instagramaccount. De kiekjes werden gemaakt door Luigi en Iango, twee professionele fotografen en goede vrienden van Hadid. Met de foto’s wil het model ook meteen benadrukken dat ze enorm geniet van haar zwangerschap. Zo heeft ze het over een ‘engeltje’ in haar buik, bedankt ze de fotografen en wil ze er alles aan doen om deze bijzondere tijd zo veel mogelijk te koesteren. Als laatste heeft ze ook nog een dankwoord over voor haar vele fans: “Alleen maar liefde voor jullie”.

Voor Hadid en haar af en aan partner zanger Zayn Malik is het hun eerste kindje. Of het een meisje of een jongen wordt, is niet bekend.