Zeven keer vakantie geboekt, zeven keer geannuleerd door corona

Met de code rood die ons land vorige week uitdeelde aan de Spaanse Balearen, ziet Debby Vanmeerbeeck haar zevende reis in het water vallen sinds het begin van de coronacrisis. Dit weekend probeert ze het een achtste keer met het Italiaanse Toscane. Met de auto, zodat ze van locatie kan veranderen als de coronakaart ook daar rood begint te kleuren.

Ze noemt het first world problems en weet ook wel dat er ergere dingen zijn in het leven, maar ze was dit jaar toch graag één keer weggeweest naar het buitenland. Maar helaas: nadat onze overheid ook ...