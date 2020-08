Plots staat Elise Mertens in finale van WTA Cincinnati, haar coach ziet vertrouwen van Limburgse stijgen

Elise Mertens (WTA 22) klopte woensdag in de kwartfinales van het WTA-toernooi van het Amerikaanse Cincinnati (hard/1.950.079 dollar) vlot de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 83) in twee sets: 6-1 en 6-3. Toen even later de Japanse Naomi Osaka, haar tegenstandster in de halve finales, bekendmaakte zich terug te trekken uit het toernooi, was Mertens meteen zeker van een stek in de finale.

“Ik moet toegeven: zo’n vlotte zege had ik niet verwacht”, vertelde haar coach en vriend Robbe Ceyssens na afloop. “Na de graveltoernooien van Palermo en Praag verliep de aanpassing aan hardcourt lastig, want de courts zijn sneller dan vorig jaar. Het toernooi van Cincinnati wilden we dan ook gebruiken om het goede gevoel wat in de benen te krijgen, met als doelstelling dat elke wedstrijd meer een bonus zou zijn. En we zitten nog steeds in het toernooi. Ik zie haar vertrouwen stijgen. Elise heeft ook vooruitgang geboekt op haar service en returns.”

In de finale van Cincinnati, dat op Flushing Meadows in New York gespeeld wordt, neemt onze landgenote het op tegen de winnares van de halve finale tussen de Britse Johanna Konta (WTA 15) en de Wit-Russin Victoria Azarenka (WTA 59). Het toernooi ligt echter een dag stil uit protest tegen racisme en politiegeweld, waardoor er pas vrijdag opnieuw gespeeld wordt.