Amazon lanceert binnenkort platform voor luxelabels

Het Amerikaanse e-commercebedrijf Amazon lanceert in september een modeplatform voor luxelabels. Dat schrijft het gezaghebbende WWD.

De gloednieuwe marktplaats van het Amerikaanse bedrijf zou daarvoor samenwerken met een twaalftal partners, zowel uit thuisland de Verenigde Staten als Europa. Wie de partners zijn, is nog niet bekend maar de kans is klein dat het luxeconcern LVMH zal deelnemen. De Franse marktleider in luxeproducten heeft zich in het verleden al meermaals negatief uitgelaten over Amazon. Zo noemde de topman van LVMH, Bernard Arnault, de internetreus onder meer crimineel en terroristisch.

De partners van het platform kunnen hun eigen winkelomgeving creëren, zowel qua vormgeving als qua aanbod en prijzen. Het platform dat normaal in mei gelanceerd zou worden, zal in september in de Verenigde Staten uitgebracht worden. Of en wanneer het in Europa beschikbaar zal zijn, is momenteel niet duidelijk.