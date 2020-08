Zdenek Stybar in zak en as na missen van de Tour: “Nog nooit zo ontgoocheld in mijn carrière”

Hij mocht voor de derde keer naar de Tour, maar op de valreep moest Zdenek Stybar (34) toch passen. De Tsjech heeft teveel last van de knie, dus gaat Rémi Cavagna in zijn plaats voor Deceuninck - Quick-Step. Een opdoffer voor Stybar, die nu zijn plannen moet wijzigen.

“Ik had nooit gedacht dat mijn Tour er zo snel zou opzitten”, reageert de renner op Instagram. “Meer dan een korte verkenning van rit 2 zat er niet in voor mij.”

Op zijn 34ste heeft Stybar best al wat meegemaakt in het peloton, maar de ontgoocheling blijkt enorm. “Ik was nog nooit zo droef op weg naar huis. Ik ben nog nooit zo ontgoocheld geweest in mijn hele carrière.”

Zoals dat gaat, kijkt de Tsjech nu vooral vooruit. “Nu moeten we wat onderzoeken doen en beslissen hoe we de komende weken zullen aanpakken. Misschien was ik wel te enthousiast voor mijn eerste Tour in drie jaar. Ik wens mijn ploegmaats het allerbeste.”