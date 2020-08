De 12-jarige Indi Huntley had net samen met haar moeder de was had opgehangen op het balkon van hun appartement in Singapore toen ze plots een neushoornvogel zag aanvliegen. Het beestje leek vooral geïnteresseerd in de lingerie van Indi’s moeder en ging al snel aan de haal met haar bh. Jammer genoeg kon de vogel het item niet vasthouden en liet hij het vallen in het midden van de straat.