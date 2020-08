Startplaats Nice kleurt rood in België, wat met de Tour de France? “In Frankrijk gelden andere regels”

De Tour de France start zaterdag in Nice. Dat is het plan en dus werden heel wat strikte maatregelen in het leven geroepen. De renners en hun entourage reizen in een bubbel, het contact met de buitenwereld moet zo veel mogelijk vermeden worden. “We doen er alles aan om de karavaan tot in Parijs te krijgen”, aldus Tourbaas Christian Prudhomme.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in België kleurde Nice woensdag rood. Verbazing alom in de Tour. Heeft dit gevolgen voor de start en het verdere verloop van de wedstrijd? “Neen, want dat is een beslissing in België”, klonk het bij de persverantwoordelijke van organisator ASO. “De Tour heeft daar niets mee te maken. In Frankrijk gelden andere regels en voor de Tour is daarop nog eens een uitzondering gemaakt. De Tour heeft een uitzonderlijk statuut waardoor de wedstrijd niet onder de verschillende departementen valt waardoor we koersen.”

Draconische maatregelen: 18 pagina’s

De regels die door de overheid werden opgelegd zijn strikt, zo raakte eerder al bekend. Elke ploeg kreeg een 18 pagina’s tellend document met de COVID-maatregelen. 22 teams starten in deze Tour, maximaal 30 personen maken deel uit van die bubbel. “Zij blijven in hun eigen bubbel”, aldus Tourbaas Prudhomme. “Het contact met de buitenwereld moet zo veel als mogelijk beperkt worden en als dat toch gebeurt, bijvoorbeeld tijdens een koers met een motard voor de bevoorrading, met toepassing van de veiligheidsvoorschriften.” Deze bubbel ondergaat twee coronatests voor de start van de Tour en ook nog eens op de rustdagen.

Zo maakt Prudhomme zelf geen deel uit van deze bubbel en verklaart het waarom de paddock, waar de teambussen staan geparkeerd, afgesloten blijft van de pers en het publiek. Alle interviews voor de Tourstart gebeuren via videoconferentie die gestreamd wordt in de perszaal. Zodra de koers zich op gang trekt gebeuren de interviews met renners in een aparte mixed zone waar tv, radio en geschreven pers in boxen worden geplaatst. Geen geharrewar meer dus na de finish, maar een mixed zone waar de afstand van 2 meter wordt behouden en zowel pers als renner een masker moet dragen.

In totaal zijn er zo’n 40 boxen, veelal verdeel per land of taalgroep. Zo is er een box België voor de geschreven pers en mag voor en na de rit telkens slechts één journalist vragen stellen. Die quotes moet hij of zij dan delen met z’n collega’s uit België. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse pers, de Duitse pers, ... enkel de Franse media kregen drie boxen. “De maatregelen zijn strikt omdat de overheid ons die oplegt”, aldus nog de persverantwoordelijke van de Tour. “De renners zijn prioritair, het is van belang dat zij beschermd worden.”

Veel kleinere Tourkaravaan

Een en ander zorgt er wel voor dat er heel wat minder media aanwezig zijn in deze editie. “Zo’n kwart minder dan normaal”, klinkt het nog. Al kan dat aantal nog zakken, want wegens de verstrengde maatregelen die zondag bekend raakten, zal niet elk medium nog afreizen naar de Tour of mogelijk met minder vertegenwoordigers.

Niet alleen zijn er minder media aanwezig, de Tourkaravaan is in z’n geheel veel kleiner. “Andere jaren reizen we met zo’n 5.000 personen doorheen Frankrijk, nu zal dat om zo’n 3.000 mensen gaan”, aldus nog de persverantwoordelijke. “Zo zijn er geen 160 wagens in de publiciteitskaravaan, maar slechts 100 dit jaar.”

ASO doet er alles aan opdat het Tourcircus Parijs bereikt. “De Tour blijft toegankelijk voor het publiek”, benadrukt Prudhomme. “Maar er zijn restricties. Mondmaskers zijn verplicht langs het parcours. We doen een sensibilisatiecampagne via meerdere media om de fans daartoe aan te sporen. We delen ook tussen de 400.000 en 500.000 maskers uit onderweg voor de supporters die niet uitgerust zijn met een masker.”

