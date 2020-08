Jil Sander werkt (opnieuw) samen met Uniqlo

De Duitse modeontwerpster Jil Sander gaat samenwerken met Uniqlo. Het minimalistische merk zal een nieuwe collectie uitbrengen onder de naam ‘+J’. Dat kondigde het Japanse bedrijf zelf aan.

Het is niet de eerste keer dat Sander samenwerkt met Uniqlo. In 2009 gingen ze al eens een samenwerking aan onder dezelfde naam. De lijn, die toen bestond uit maar liefst honderd stukken voor vrouwen en veertig kledingstukken voor mannen, was een overdonderend succes. Elf jaar later hoopt het duo dat nog eens over te doen.

“De nieuwe collectie zal bestaan uit veelzijdige kledingstukken voor zowel mannen als vrouwen”, zegt Uniqlo aan Vogue. “Het gaat om exceptionele kledingstukken, die het wereldwijde moderne uniform een nieuwe definitie zullen geven.” Ook Sander is in een kort interview lovend over de samenwerking. “De Japanse ontwerpstijl heeft sinds het begin van mijn carrière een invloed gehad op mijn ontwerpen. Denk maar aan Yohji Yamamoto en Rei Kawakubo van Comme des Garçons. Zij brachten in de jaren tachtig een frisse wind met zich mee. Ik voelde toen al de emoties in alles wat ze doen.”

Over welke kledingstukken, stoffen en kleuren het precies gaat, is niet bekend. De merken wilden alleen kwijt dat de collectie deze herfst in de winkels zal hangen.